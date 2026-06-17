棚田の夏の絶景広がる江西省崇義県

江西省贛州市崇義県上堡郷には今、散在している村の民家や青々と茂る草木、蛇行するあぜ道と上堡棚田が織りなす美しい夏の田園風景が広がっている。人民網が伝えた。

崇義県は近年、棚田の自然な風景の保護に力を入れ、「プチリニューアル」のスタイルを採用して、勾配ある棚田の給水システムや灌漑施設を修理または新設し、天然の水を棚田に供給している。また、農耕文化や客家の風俗・習慣、無形文化遺産の伝承といった特色あるハイライトを掘り起こし、「四季を通じて、歩くごとに変わる景色」を楽しめる棚田の観光スポットを打ち出し、観光客を呼び込んでいる。そしてこれらを通じて、村民の増収、農業の効率強化、農村の景観向上を実現している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月17日