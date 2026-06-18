中国とイランの外相が電話会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は17日、イランのアラグチ外相と電話会談を行った。新華社が伝えた。

アラグチ外相は、イランと米国による第1段階の覚書の合意について説明するとともに、交渉推進と合意成立に向けて中国の果たした積極的な役割に心から謝意を表した。

アラグチ外相は「覚書は、イスラエルによるレバノンへの軍事行動の停止を含め確実に履行されるべきだ。イランは常に戦略的視点から対中関係を捉えており、中国との相互信頼の強化、各分野での協力の深化、包括的な戦略的パートナーシップの共同推進を望んでいる」と表明した。

王氏は「イランと米国による第1段階の覚書合意を歓迎する。包括的な戦略的パートナーとして、中国は一貫してイランの合理的かつ正当な主張を支持し、イランが自国の主権と安全を守ることを支持し、パキスタン及び国際社会による仲介努力を支持するとともに、独自の方法で停戦と和平実現を後押ししてきた。次の段階の鍵は、各当事者が約束を真に履行し、各方面からの妨害を排除することにある。ホルムズ海峡の航行問題は適切に処理されるべきであり、国際社会の一致した懸念に確実に対応する必要がある。中国はイランが地域諸国との関係を改善し、地域の安全保障枠組みの共同構築を模索することを支持する。中国はイランと意思疎通や調整を強化し、両国関係を強化・深化すると同時に、地域の平和と安定の維持・促進に引き続き貢献していくことを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月18日