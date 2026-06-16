王毅氏が上海協力機構創設25周年レセプションでスピーチ

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は15日、北京で開催された上海協力機構（SCO）創設25周年祝賀レセプションでスピーチした。新華社が伝えた。

王氏は「SCOの創設によって、現代の国際関係に全く新たな1ページが開かれた。過去25年間、加盟国は団結・協力し、道義を担い、発展を共に図り、学び合い、参考にし合い、相互信頼、互恵、平等、協議、多様な文明の尊重、共同発展の追求を特徴とする『上海精神』を育んできた。隣接国同士が同盟ではなくパートナーシップを構築し、安全と安定を共同で守り、発展と繁栄を共に促進する新型の地域協力モデルを見出し、相互尊重、公平・正義、協力・ウィンウィンを核心とする新型の国際関係を構築してきた」と指摘。

「SCOは『上海精神』を発揚し、グローバル・ガバナンスを整備し、平和と安寧を守り、持続可能な発展を促進し、善隣友好協力を強化する必要がある。今年は中国の第15次五カ年計画（2026～30年）スタートの年にあたり、中国はSCO加盟各国と発展の機会を共有し、協力・ウィンウィンを実現することを望んでいる」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月16日