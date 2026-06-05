王毅氏が次期国連事務総長候補のバチェレ氏と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は4日に北京で、次期国連事務総長候補であり、チリ元大統領のミシェル・バチェレ氏と会談した。新華社が伝えた。

バチェレ氏は、「国連は世界的な課題に力を合わせて対処するうえで不可欠な場だ。私は一つの中国政策を断固として遂行しており、中国が長年にわたり多国間主義と国連事業の推進に尽力してきたことを高く評価している。国連の地位と役割を共に強化していきたい」と述べた。

王氏は「次期事務総長の人選は今後5年から10年の国連の改革・発展の方向性に関わり、国連加盟国、特にグローバル・サウス諸国の直接的利益にも関わる。中国は責任ある建設的な姿勢で次期事務総長選挙に参加し、国連の権威と活力の回復を後押ししていく」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月5日