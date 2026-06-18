王毅氏「グローバル・ガバナンス・イニシアティブの深化・着実化を推進」

中国政府は17日、「より公正で合理的なグローバル・ガバナンス体制の構築：中国の理念、提案と行動」白書を発表した。新華社が伝えた。

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は同日の国務院新聞弁公室の記者会見で、「グローバル・ガバナンス・イニシアティブの深化と着実化を推進するには、大国が責任を担うことが不可欠であり、多国間体制の役割発揮や国際社会の共同努力も不可欠だ」と指摘。このために今年中国が焦点を合わせて取り組むものとして、（1）開かれた地域主義の立て直し（2）新興分野におけるガバナンスの強化（3）ガバナンス・プラットフォームの構築の強化（4）グローバル・ガバナンスに関するコンセンサスの形成ーーを挙げた。

王氏はさらに「皆が団結し、行動を起こしさえすれば、グローバル・ガバナンス・イニシアティブの壮大な青写真を、ロードマップ、設計図、そして現実の姿へと絶えず変え、さらに素晴らしい人類の未来を共に創造することができるものと信じる」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年6月18日