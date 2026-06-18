USニューズの2026－27年度版世界大学ランキング発表　清華大学が初めてトップ10入り

清華大学キャンパス内にある新清華学堂（資料写真、撮影・曹坤）。

USニューズは今月16日、2026-2027年度版世界大学ランキングを発表。世界の大学2250校がランク入りしている。中国の清華大学は6位で、初めてトップ10入りを果たした。

大学ランキングトップ10を見ると、米国の大学が6校、英国の大学が3校、中国の大学が1校となっている。トップ3は、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、スタンフォード大学。英国のオックスフォード大学は4位、ケンブリッジ大学は5位、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンは9位だった。中国の清華大学は6位につけた。

中国大陸部からは409校がランク入りし、11校がトップ100入りした。トップ50を見ると、清華大学の6位を筆頭に、北京大学19位、浙江大学35位、上海交通大学37位、復旦大学49位となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月18日