アフリカ9ヶ国の駐中国外交官たちが「ドリームチーム」結成し、貴州省でサッカーフレンドシップマッチ

貴州省榕江県が開催している中国サッカースーパーリーグならぬ「農村サッカースーパーリーグ（村超）」の試合が行われるサッカースタジアムに今月13日夜、照明が灯された。そしてアフリカ9ヶ国の駐中国外交官や中国との友好事業に関わるアフリカ人からなる「ドリームチーム」と四川省の成都東郊FCチームが対戦するフレンドシップマッチが開かれた。フレンドシップマッチは、中国人民対外友好協会と貴州省人民対外友好協会、貴州省体育局が共同で開催。「中国・アフリカ人的・文化的交流年」である今年の重要なイベントの一つとなった。人民網が伝えた。

2026年FIFAワールドカップ（米国、カナダ、メキシコの共同開催）において激戦が繰り広げられる中、はるか遠くの榕江県のサッカースタジアムでも、アフリカの友好関係者たちが、和やかな雰囲気で行われたフレンドシップマッチにおいて、サッカーを存分に楽しんでいた。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月18日