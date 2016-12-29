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人民網日本語版>>写真>>文化

「外国人が見た北京」写真コンテスト

人民網日本語版　2016年12月29日14:14

「Sanlitun's beauty」Franka Gulin（クロアチア）「Great Wall, the Dragon Belt of Great China」Ny KeoPonha（カンボジア）「Harmony」Luca Spring（ドイツ）「窓」Raymond Pili Schuster（サモア独立国）「Happy musicants」Ella Taberman（フィンランド）「Urban Colors」Mohamed Faisal（モルディブ共和国）「民間芸能のパフォーマンス鑑賞」Wong Shiow Miin（マレーシア）「My son was born in Beijing」Mikhail Pomerantsev（ロシア）「Worshiping in Yonghe Temple」Erkan Kalenderli（トルコ）「ポーズいろいろ」Kim Jihyun（韓国）
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「外国人が見た北京の新しいイメージ2016」の授賞式と北京在住外国人交流会が15日、北京市人民対外友好協会で開催された。77ヶ国の撮影愛好者から合計3665点の作品が寄せられた。そして入選作品50点の中からネット審査を経て優秀作品10点が選ばれた。

「外国人が見た北京」写真コンテストは2009年から始まり、今年ですでに8回目を迎える。毎年異なるテーマで作品を募集し、外国人の目を通してみた北京を紹介していく。（編集TG）

「人民網日本語版」2016年12月29日

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