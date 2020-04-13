Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
中国における日本企業
|
経済関連データ
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
園内に溢れる春景色 広西・南寧園博園
人民網日本語版
2020年04月13日09:24
南寧園博園の春景色（4月9日、ドローンによる撮影・曹祎銘）。
春が訪れ、広西壮（チワン）族自治区南寧市の南寧園博園には、たおやかで麗しい景色が広がり、生命の活気に満ち溢れている。 新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年4月13日
1
2
3
4
5
次ページ
関連記事
春にはサクラ、秋には紅葉を楽しめる北京のリニア線S1線の門頭溝区間
ハルビンの松花江で春の訪れ告げる「解氷」 黒竜江省
全部デスクトップの壁紙に使いたい！中国各地の清明節の春景色
中国有名ビデオブロガーのリー・ズーチーが作る春の弁当が話題に
花木博覧園の見事な春景色 河南省鄢陵
春到来！中国各地の文化・観光局が咲き乱れる花の画像を一斉にアップ
おすすめ写真
中国、イタリアに第一陣感染症対策専門家チームが四川省成都市に戻る
義烏、世界最大の日用品雑貨卸売市場が「通常運転」に 安心して仕入れが可能に
武漢市外への4大交通ルートが76日ぶりに「封鎖解除」された瞬間
京雄高速道路敷設工事、順調に進展
一面黄色に染まった菜の花畑を疾走する駿馬 江蘇省白馬湖畔
武漢東風ホンダ、最大生産能力を回復！平均50.1秒で1台生産
日本の安倍首相が緊急事態宣言
ライブコマース活用して貧困脱却をサポートする雲南省ニンアール
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
鐘南山院士、「新型コロナは人体内…
2
無症状感染者に注目 流行を引き起…
3
新型コロナウイルス感染による肺炎…
4
日本北海道の人気クッキー「白い恋…
5
中国が新型コロナの無症状感染者に…
6
4月12日からホテル宿泊にPCR…
7
義烏、世界最大の日用品雑貨卸売市…
8
長城の内も外も花開く春本番に 北京
9
武漢で百歳以上の新型コロナ肺炎患…
10
浙江省紹興市が約8000ポストを…
1
危機の中でチャンスをつかむ中国経済
2
複数の国が国境を閉鎖 中国対外貿…
3
浙江省紹興市が約8000ポストを…
4
中国、3月のCPIは4.3％上昇…
5
20年末に中国の自動車保有台数は…
6
音声・動画に対応する5Gメッセー…
7
新型肺炎が新エネ車に大打撃 補助…
8
自動車が全面的に操業再開 受注は…
1
鐘南山院士、「新型コロナは人体内…
2
無症状感染者に注目 流行を引き起…
3
新型コロナウイルス感染による肺炎…
4
日本北海道の人気クッキー「白い恋…
5
中国が新型コロナの無症状感染者に…
6
4月12日からホテル宿泊にPCR…
7
義烏、世界最大の日用品雑貨卸売市…
8
長城の内も外も花開く春本番に 北京
9
武漢で百歳以上の新型コロナ肺炎患…
10
中国、イタリアに第一陣感染症対策…
1
国務院公告：4月4日に全国的哀…
2
互いに見守り助け合う中日 「人…
3
習近平氏ら党と国家の指導者が新…
4
『ネイチャー』が社説でお詫び「…
5
中国政府が日本に二回目となる防…
6
海外メディア、中国の新型コロナ…
7
外交部「感染高リスク26ヶ国へ…
8
人種差別的言動の根絶は一刻の猶…
9
外交部、中国製品の品質問題の意…
10
外交部、中国が中国モデルを「輸…
どこの店ですか
このホームページはかわいい
上海ディズニー、ロリータ撮影、と...
これからも楽しみにしています。 ...
見たいです
朝鮮人は美人が多いし、 化粧品...
農産物に関しては，２つの観点から...
関連記事も含め、詳細が知りたい。
記事「日本で出国税スタート・・・...
中国高速鉄道の路線の増加速度は...
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]