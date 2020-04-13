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園内に溢れる春景色 広西・南寧園博園

人民網日本語版　2020年04月13日09:24
園内に溢れる春景色 広西・南寧園博園
南寧園博園の春景色（4月9日、ドローンによる撮影・曹祎銘）。

春が訪れ、広西壮（チワン）族自治区南寧市の南寧園博園には、たおやかで麗しい景色が広がり、生命の活気に満ち溢れている。 新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年4月13日

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