日本の現代アーティスト・奈良美智の作品「Not Everything But ~Green House 」と「Not Everything but / Orange House」(写真著作権は東方ICが所有のため転載禁止)。

江蘇省南京市の徳基美術館に10月27日、日本の現代アーティスト・奈良美智の作品「Not Everything But ~Green House」と「Not Everything but / Orange House」が登場した。30年に及ぶ芸術創作活動の集大成とされるこの2作品は、2つの「ハウス」が一体となり、「奈良美智美術館」を作り上げており、絵画や彫刻、オブジェなど多様な芸術スタイルを融合して、見る者を奈良ワールドへと誘っている。(編集KM)

「人民網日本語版」2021年11月2日