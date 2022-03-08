政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

菜の花畑を走り抜ける高速鉄道列車　

人民網日本語版　2022年03月08日15:40
菜の花畑を走り抜ける高速鉄道列車　
3月7日、四川省成都と重慶を結ぶ成渝高速鉄道の四川省内江区間を走る高速鉄道列車（ドローンで撮影・黄正華）。

四川省内江市では菜の花が満開を迎え、花畑の中を走り抜ける高速鉄道列車とともに美しい風景を織りなしている。新華網が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年3月8日

 1 2 3 4次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング

  • 全部
  • 経済
  • 社会
  • 政治