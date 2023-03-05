2023年政府活動報告ダイジェスト

第14期全国人民代表大会（全人代）第1回会議の開幕式が北京時間3月5日午前9時、北京の人民大会堂で開催され、習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）ら党と国の指導者が出席した。李克強総理が国務院を代表し、政府活動報告を行った。そのポイントは以下の通り。

一、過去1年と過去5年間における活動の回顧

【過去1年】

通年の国内総生産（GDP）成長率3％

通年の増値税繰越税額2兆4000億元（1元は約19.7円）以上

貧困脱却労働者数3200万人以上

【過去5年間】

GDPが121兆元に増加、5年間の平均成長率5.2％

食糧生産量が6億5000万トン以上で安定

都市部新規就業者数は年平均1270万人余り

8年の努力を経て、農村貧困層1億人が貧困を脱却

二、今年の主要目標

GDP成長率5％前後

都市部新規就業者1200万人前後

消費者物価上昇率3％前後

食糧生産量は6億5000万トン以上を維持

三、今年の政府活動に対する提言

【財政】

積極的な財政政策に力を入れ、効率を高める。赤字率は3％を目安とする。

【税制優遇】

現行の減税・費用徴収削減、税還付・租税延納などの措置は、続けるべきものは続け、最適化するべきものは最適化する。

【雇用】

若者、特に大卒者の就職に関する取り組みをより際立つ位置に置く。

【新型コロナウイルス感染症防止・抑制】

ワクチンの高度化と新薬の研究開発を推進し、人々の診療と薬の使用に対する需要を適切に保障する。

【消費】

コモディティ消費を安定させ、生活サービス消費の回復を促進する。

【政府投資】

今年は地方政府特別債3兆8000億元の発行を予定する。

【製造業の重点産業チェーン】

良質なリソースを集中させ、力を合わせて基幹核心技術の難関攻略を推進する。

【デジタル経済】

常態化監督管理レベルを高め、プラットフォーム経済の発展を支援する。

【民営経済】

法に基づいて民営企業の財産権と企業家の権利・利益を保護し、民営経済と民営企業の発展を奨励・支援する。

【外資導入】

外資のシンボル的プロジェクトの実施・建設を推進する。

【重大な経済金融リスクの防止・除去】

大手トップ不動産企業のリスクを効果的に防止・除去し、貸借状況を改善。地方政府債務リスクを防止・除去し、債務期限構造を最適化する。

【農村振興】

農村の特色ある産業を発展させ、農民が増収し豊かになる道を広げる。

【グリーンシフト】

重点分野の省エネと低炭素化を推進し、青い空、クリーンな水と土を守る闘いを引き続きしっかりと展開する。

【住宅】

住宅に対する硬直的需要と改善性需要を支え、新市民や若者などの住宅問題をしっかりと解決する。

【教育】

義務教育の良質で均衡が取れた発展、都市部と農村部の一体化を推進する。

【医療】

良質な医療リソースの拡充と普及、地域内での均衡の取れた配置を推進する。

【社会保障】

高齢者向けサービス保障を強化し、出産支援政策体系を完善する。

【香港・澳門（マカオ）特区の発展】

香港特別行政区、澳門特別行政区の経済発展、民生改善を支持する。

【台湾問題】

確固として「台湾独立」に反対し、統一を促進し、両岸関係の平和的発展を推進し、祖国の平和的統一プロセスを推進する。

（編集AK）

「人民網日本語版」2023年3月5日