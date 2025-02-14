雲南省麗江市で玉竜雪山の麓を走る観光列車が開通
人民網日本語版 2025年02月14日16:33
玉竜雪山の麓を走る麗江雪山観光列車（画像提供・取材対応者）。
雲南省麗江市で今月12日、玉竜雪山の麓を走る観光列車が開通した。玉竜雪山を訪れるため、中国国内外からやって来る観光客に、便利で、円滑、かつ快適な観光体験が提供されるようになった。新華社が報じた。
中国鉄道建築集団有限公司と中国鉄路工程集団有限公司、広州地鉄が共同で資金を投じて建設した麗江雪山観光列車の全長は20.7キロ、設計最高時速は70キロ。人気観光スポット・麗江古城と玉竜雪山5A級(最高ランク)景勝地を結ぶ観光特別鉄道だ。車窓には、EC調光ガラスが採用され、視界が良好であるほか、紫外線もカットしてくれる。
開通してからしばらくの間は、観光案内駅と玉竜雪山駅を往復し、発車間隔は最短12分、所要時間は片道35分となるという。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年2月14日
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