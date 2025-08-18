中国、2025年7月の国民経済は安定した発展を維持
人民網日本語版 2025年08月18日14:38
2025年7月、中国の国民経済は安定した発展状況を維持した。国家統計局が8月15日に発表したデータによると、7月には、全国の一定規模以上の企業（年売上高2000万元以上の企業）の工業付加価値が前年同期比5.7％増、前月比0.38％増となり、全国サービス業生産指数は前年同期比5.8％増、社会消費財小売総額は同3.7％増の3兆8780億元（1元は約20.5円）だった。
1-7月で見ると、全国の固定資産投資（農家を含まない）は同1.6％増の28兆8229億元、物品輸出入総額は同6.7％増の3兆9102億元、全国都市部調査失業率の平均値は5.2％、消費者物価指数（CPI）は前年比では横ばい、前月比では0.4％上昇となった。（編集AK）
