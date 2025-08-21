習近平総書記が西蔵各民族・各界代表と接見
人民網日本語版 2025年08月21日14:54
習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は20日午後、西蔵（チベット）自治区の各民族・各界代表と接見し、党中央を代表して西蔵の各民族の人々に心からの挨拶を述べ、祝意を伝えた。習総書記は「皆が引き続き心を一つに協力し、団結・奮闘して、雪域（西蔵）における中国式現代化の絢爛たる章を共に綴ることを希望する」と述べた。新華社が伝えた。
習総書記は、西蔵支援幹部代表、自治区及び関係当局、各地級市の責任者や元幹部の代表、司法警察代表、宗教界の愛国人士、寺院管理委員会の幹部代表とそれぞれ親しく接見した。
同日午後には、拉薩（ラサ）駐屯部隊の上佐以上の指導幹部や一部の現場で任務に就いている先進模範、文官と親しく接見し、党中央及び中央軍事委員会を代表して駐西蔵部隊の全ての将兵に心からの挨拶を述べ、記念撮影を行った。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月21日
