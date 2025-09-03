軍事パレード、新型ステルス戦闘機の数々が一斉披露
人民網日本語版 2025年09月03日15:03
中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京の天安門広場で開催された。同日午前、戦闘機編隊が天安門広場上空を飛行し、観閲を受けた。新華社が伝えた。
編隊は「殲16D」「殲20」「殲20A」「殲20S」「殲35A」で構成。
中国が独自開発した新型ステルス戦闘機である殲35Aは、制空作戦任務に加え、対地・対艦の様々な突撃任務を遂行可能であり、ステルス作戦及び対ステルス作戦において重要な戦力となる。
殲20Sは中国が独自開発した新型ステルス多用途戦闘機で、縦列複座型。殲20Sのパイロットは同機の配備について、ゲームチェンジャーとなり、将来の戦場を根本的に変えると語る。
殲20Aは殲20の「アップグレード版」であり、将来の航空作戦行動における尖兵的存在。殲16Dは中国が独自開発した新型電子戦機だ。（編集NA）
