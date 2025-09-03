過去記事

多言語

人民網日本語版>>政治

3つの新兵種が軍事パレードに初登場

人民網日本語版　2025年09月03日16:23

情報支援部隊

情報支援部隊

宇宙作戦部隊

宇宙作戦部隊

サイバースペース部隊

サイバースペース部隊

中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京の天安門広場で開催された。宇宙作戦部隊、サイバースペース部隊、情報支援部隊の各隊列が同日午前、天安門広場を行進し、順次観閲を受けた。この3つの兵種が軍事パレードに参加し、天安門広場に姿を現すのは今回が初となる。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月3日

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn