3つの新兵種が軍事パレードに初登場
人民網日本語版 2025年09月03日16:23
情報支援部隊
宇宙作戦部隊
サイバースペース部隊
中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が3日、北京の天安門広場で開催された。宇宙作戦部隊、サイバースペース部隊、情報支援部隊の各隊列が同日午前、天安門広場を行進し、順次観閲を受けた。この3つの兵種が軍事パレードに参加し、天安門広場に姿を現すのは今回が初となる。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月3日
注目フォトニュース
関連記事
- 複数の国家元首・国際機関責任者が高速鉄道で北京に到着、抗日戦争勝利80周年記念行事に出席へ
- 習近平総書記が中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説
- 習近平国家主席「正しい第二次世界大戦史観を発揚し、勝利の成果を断固守る」 「上海協力機構プラス」会議で演説
- 習近平総書記と彭麗媛夫人が外国の代表団団長及びその配偶者を出迎え
- 軍事パレード、新型ステルス戦闘機の数々が一斉披露
- 抗日戦争勝利80周年記念大会、天安門の楼上に姿を現した習近平総書記
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念レセプションが北京で開催
- 中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会が北京で開催
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn