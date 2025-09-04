中国とハンガリーの外相が会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は3日、ハンガリーのシーヤールトー外相と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は、シーヤールトー外相がハンガリー政府を代表して来中し、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事に出席したことを歓迎。「両国首脳の戦略的リーダーシップの下、中国とハンガリーは伝統的な友好関係を発揚し、実務協力を深めており、両国関係は歴史上最良の時期にある。ハンガリーに対し、EUに理性的な対中認識の確立、積極的な対中政策の遂行を促すうえで建設的な役割を果たすことを望む」とした。

シーヤールトー外相は「世界の平和と安定の促進において中国が鍵を握る役割を果たしていることを、ハンガリーは高く評価する。ハンガリーはEUと中国の関係発展を揺るぎなく支持する」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月4日