「中露朝が米国に対抗」とのトランプ大統領発言に中国外交部がコメント
人民網日本語版 2025年09月05日15:08
中国外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は4日の定例記者会見で、「中国、ロシア、朝鮮が米国に対抗」といったトランプ米大統領の発言に関する質問に対し、「中国はどの国と外交関係を発展させる際にも、第三国を標的にしたことはない」と述べた。
【記者】トランプ米大統領が「中国、ロシア、朝鮮の指導者は米国に対抗することを画策している」と非難したことについて、中国としてコメントは。
【郭報道官】中国が今回外国の来賓を関連行事に招いたのは、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念するためであり、平和を愛する国や人々と手を携えて共に歴史を銘記し、烈士を追想し、平和を大切にし、未来を切り開くためだ。中国はどの国と外交関係を発展させる際にも、第三国を標的にしたことはない。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月5日
