習近平国家主席がBRICS首脳オンライン会議で重要演説

習近平国家主席は8日夜、BRICS首脳オンライン会議に出席し、「団結・協力し、励まし合って前進する」と題する重要演説を行った。新華社が伝えた。

習主席は「現在、世界では百年間なかった大きな変化が加速度的に進行し、覇権主義、一国主義、保護主義が横行している。BRICSはグローバル・サウスの第一の方陣として、開放・包摂、協力・ウィンウィンというBRICS精神を堅持・発揚し、共に多国間主義を守り、多角的貿易体制を維持し、『グレーターBRICS協力』を推進し、手を携えて人類運命共同体を構築する必要がある」と指摘。そのうえで、（1）多国間主義を堅持し、国際的な公平と正義を守る（2）開放・ウィンウィンを堅持し、国際経済・貿易秩序を維持する（3）団結・協力を堅持し、共同発展のために力を合わせる－－ことを提言した。

各国首脳は「現在、一国主義と覇権行為が国際秩序に打撃を与え、国際法と国際ルールが脅かされ、貿易が他国への内政干渉の道具となり、世界の平和と発展に深刻な影響を及ぼしている。BRICSは団結と協力を強化し、手を携えて危機と試練に対処し、共に多国間主義を維持し、自由で開かれた国際貿易体制を維持し、グローバル・サウスの共通利益を守る必要がある」との考えを示した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月9日