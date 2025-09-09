習近平国家主席が中国国際投資貿易商談会に祝賀メッセージ

習近平国家主席は8日、第25回中国国際投資貿易商談会に祝賀メッセージを寄せた。新華社が伝えた。

習主席は「中国国際投資貿易商談会は『相互投資の拡大 世界の発展の共同促進』を恒久的なテーマとして掲げ、開放型世界経済の構築促進に積極的な役割を果たし、すでに世界の投資家が実務協力を深めるうえでの効果的な場となっている」と指摘。

「世界経済成長の主要な貢献者であり、安定のための錨である中国は、確固として揺るぎなく高水準の対外開放を拡大し、貿易と投資の自由化及び円滑化を促進し、引き続き自国の発展がもたらす機会を世界と分かち合い、世界の発展により多くのプラスのエネルギーと確実性をもたらしていく。中国は各国と手を携えて、普遍的に恩恵をもたらすインクルーシブな経済のグローバル化を後押しし、繁栄し発展する素晴らしい未来を共に創出していくことを望んでいる」と強調した。

第25回中国国際投資貿易商談会（主催：商務部＜省＞）は同日、福建省厦門（アモイ）市で開幕した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月9日