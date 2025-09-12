中国1-8月の自動車生産・販売台数がいずれも初の2000万台突破

写真提供・新華社

中国自動車工業協会が今月11日に発表したデータによると、今年1-8月期、中国の自動車の生産台数が前年同期比12.7％増の2105万1000台に、販売台数が同12.6％増の2112万8000台に達し、いずれも初の2000万台突破を実現した。そのうち、新エネ車の生産台数は前年同期比37.3％増の962万5000台、販売台数は同36.7％増の962万台だった。新エネ車販売台数の新車販売総数に占める割合は45.5％に達した。同期、輸出された自動車は前年同期比13.7％増の429万2000台だった。そのうち、新エネ車は前年同期比87.3％増の153万2000台だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月12日