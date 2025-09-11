習近平国家主席が中国国際サービス貿易交易会に祝賀メッセージ

習近平国家主席は10日、2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）に祝賀メッセージを寄せた。新華社が伝えた。

習主席は「現在、世界経済の構図が深く変化し、世界の発展には課題とチャンスが併存している。中国は確固として揺るぎなく高水準の対外開放を拡大し、国際的に高い基準の経済・貿易ルールとの整合性を積極的に図り、自由貿易試験区や国家サービス貿易革新的発展モデル区などで先行的な試行を加速させ、サービス市場の開放を順序だてて推進し、サービス貿易の質の高い発展を促していく。各方面と共に、手を携えてグローバルなサービス貿易の開放・革新協力を推進し、開放型世界経済を構築し、人類運命共同体の構築に新たな原動力を絶えずもたらしていきたい」とした。

2025年CIFTISは同日、「デジタル・スマートが導く、サービス貿易の新時代」をテーマに北京で開幕した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月11日