中国政府友誼賞授賞式が北京で開催　50人が受賞

中国の発展に大きく貢献した外国人専門家に贈られる中国政府友誼賞の2025年度授賞式が9月30日、北京の人民大会堂で行われ、諶貽琴国務委員が外国人専門家に同賞を授与し、スピーチを行った。新華社が伝えた。

諶氏は初めに中国政府を代表し、受賞者に深い祝意を述べるとともに、すべての外国人専門家とその家族に心からの挨拶と感謝を伝えた。

諶氏は、「目下、中国は第15次五カ年計画（2026～30年）期間の経済社会の発展について計画を立てているところだ。中国には長期的で安定した発展を実現し、世界に新たな原動力と新たなチャンスをもたらすことのできる自信があり、能力も備わる。中国は高いレベルの対外開放を揺るぎなく推進し、イノベーション協力を積極的に推進し、人材発展の体制・メカニズム改革を深化させ、より多くの海外のハイレベル人材を中国に誘致して発展を遂げたりイノベーションや起業を行ったりしてもらいたいと考えている。たくさんの外国人専門家が中国式現代化建設の偉大な事業の中で才能を発揮し、中国国民と手を取り合って中国・外国が相互に参考にし合い、共に発展を促進する素晴らしい物語を描くことを願う」と述べた。

2025年度中国政府友誼賞を受賞した外国人専門家は50人に上った。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月1日