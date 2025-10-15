「習近平、国政運営を語る」第5巻英語版PRイベントが独・フランクフルトで開催

中国国務院新聞弁公室、在ドイツ中国大使館、中国外文出版発行事業局、在フランクフルト中国総領事館が共同で主催する「習近平、国政運営を語る」第5巻英語版PRイベントが、14日にドイツ・フランクフルトで行われた。

イベントに参加した各国のゲストは、「『習近平、国政運営を語る』は中国だけのものではなく、世界のものでもある。第5巻は習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想の最新の成果を全面的かつ体系的に反映している重要な著作であり、習近平総書記が中国国民を導いて中国式現代化の偉業を推進したその生き生きとした実践を記録し、中国共産党が人類運命共同体の構築を推進するために寄与した中国の知恵と中国の案を十分に反映している。この著作の出版は、国際社会が新時代の中国の発展の成果、発展の方向性、発展の道のりをより深く理解し、中国が世界にもたらしたメリットとチャンスをより積極的に見る上でプラスになり、中国国内外の国政運営の経験交流と文明の相互参考をさらに推進する上で、重要かつ深遠な意義を持つ」との見方を示した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月15日