「習近平、国政運営を語る」第5巻英語版PRイベントが独・フランクフルトで開催
人民網日本語版 2025年10月15日15:19
中国国務院新聞弁公室、在ドイツ中国大使館、中国外文出版発行事業局、在フランクフルト中国総領事館が共同で主催する「習近平、国政運営を語る」第5巻英語版PRイベントが、14日にドイツ・フランクフルトで行われた。
イベントに参加した各国のゲストは、「『習近平、国政運営を語る』は中国だけのものではなく、世界のものでもある。第5巻は習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想の最新の成果を全面的かつ体系的に反映している重要な著作であり、習近平総書記が中国国民を導いて中国式現代化の偉業を推進したその生き生きとした実践を記録し、中国共産党が人類運命共同体の構築を推進するために寄与した中国の知恵と中国の案を十分に反映している。この著作の出版は、国際社会が新時代の中国の発展の成果、発展の方向性、発展の道のりをより深く理解し、中国が世界にもたらしたメリットとチャンスをより積極的に見る上でプラスになり、中国国内外の国政運営の経験交流と文明の相互参考をさらに推進する上で、重要かつ深遠な意義を持つ」との見方を示した。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年10月15日
注目フォトニュース
関連記事
- 「習近平、国政運営を語る」第5巻の中国語版と英語版が刊行
- 「習近平、国政運営を語る」第1巻ベラルーシ語版出版記念会が開催
- 『習近平、国政運営を語る』第2巻、世界発行部数が1300万冊突破
- 『習近平、国政運営を語る』第1巻のブルガリア語版出版・発行
- 「習近平、国政運営を語る」第4巻の各国語版が刊行
- 「習近平、国政運営を語る」第4巻の中国語・英語版が刊行
- 習近平総書記が党校（行政学院）の取り組みについて重要指示
- 習近平総書記が天津大学の教員・学生に返信
- 習近平総書記が新疆維吾爾自治区成立70周年祝賀大会に出席
- 朝鮮労働党創立80周年に際し、習近平総書記が金正恩総書記に祝電
- 習近平総書記が新疆維吾爾自治区成立70周年祝賀芸術公演「美しい新疆」を鑑賞
- 習近平総書記が新疆維吾爾自治区成立70周年成果展を見学
- 新疆の建設と発展に関心を寄せてきた習近平総書記の物語
- 習近平総書記「新時代の党の新疆政策を全面的に貫徹」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn