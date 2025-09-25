習近平総書記が新疆維吾爾自治区成立70周年祝賀大会に出席
人民網日本語版 2025年09月25日14:52
習近平総書記は25日午前、新疆維吾爾（ウイグル）自治区烏魯木斉（ウルムチ）市で行われた新疆維吾爾自治区成立70周年祝賀大会に出席した。習総書記は新疆の各民族・各界代表と共に、新疆維吾爾自治区成立70周年を祝った。
王滬寧中共中央政治局常務委員（全国政協主席、中央代表団団長）も出席し、演説を行った。王氏は「新疆維吾爾自治区成立から70年で成し遂げた輝かしい成果は、党の指導と社会主義制度の顕著な優位性、中国の特色ある民族問題解決の正しい道の強大な生命力を十分に示し、新時代の党の新疆政策の正確性を十分に証明した」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年9月25日
