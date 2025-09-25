習近平総書記「新時代の党の新疆政策を全面的に貫徹」

新疆維吾爾（ウイグル）自治区成立70周年祝賀行事への出席のため、中央代表団を率いて現地を訪れている習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）は24日、中国共産党新疆維吾爾自治区委員会と自治区政府から活動報告を受けた。新華社が伝えた。

習総書記は「新疆は新時代における党の新疆政策を完全に、正確かつ全面的に貫徹し、『安定を維持しながら前進』という政策の基本方針を堅持し、発展と安全を統合的に見据え、社会の安定と長期的な平穏という政策の総目標をしっかりと押さえ、中華民族共同体意識の堅固な確立と中華民族共同体の構築推進をしっかりと中心に据え、中央から与えられた『五大戦略的位置付け』を堅持し、心を一つにして力を合わせ、努力し続け、団結・調和し、繁栄し豊かで、文明的で進歩的な、安穏な暮らしと、生態環境の優れた社会主義現代化新疆の建設に努める必要がある」と強調した。

そして「有する資源と産業基盤に立脚し、新疆の特徴に適した質の高い発展の道を積極的に模索する必要がある。特色ある競争優位産業の発展を堅持し、競争力を備えた産業クラスターを育成する必要がある。科学技術革新と産業革新の深い融合を強化し、地域の実情に即した新たな質の生産力を発展させる必要がある。文化と観光の融合を強化し、文化観光産業の発展を促進する必要がある。生態系の保護と修復を強化し、経済・社会発展の全面的なグリーン・トランスフォーメーションを推進する必要がある。シルクロード経済ベルトの核心区建設を加速させ、国内と国際的な2つの循環『双循環』においてより大きな役割を果たす必要がある。民生の保障と改善を優先的位置に据え、貧困脱却の難関攻略の成果を固めて拡大し、社会事業の発展に力を入れ、各民族大衆が幅広く発展の過程に関わり、発展の成果を共有できるようにする必要がある」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月25日