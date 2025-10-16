習近平総書記が中国農業大学の教職員と学生全員に返信

習近平中共中央総書記（国家主席、中央軍事委員会主席）はこのほど、中国農業大学の教職員・学生一同からの手紙に対する返信を送り、同大学創立120周年にあたって、全校の教職員・学生、多くの卒業生らに祝意を表した。新華社が伝えた。

習総書記は返信の中で、「新たな道のりにおいて、優れた教育の伝統を発揚し、農業振興と国のために力を尽くすことを志し、教育改革を深化させ、農業科学技術の革新と成果の実用化を強化し、農業を知り愛する専門人材をより多く育成し、農業強国の建設と中国式現代化の推進に新たな貢献を果たすよう期待している」と強調した。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年10月16日