【Follow Xi】「豊かな自然は金銀同様の価値がある」理念の提唱から20年――悠久に命を育む、3つの大河の源流

「豊かな自然は金銀同様の価値がある」との理念の提唱から今年で20年になる。

長江、黄河、瀾滄江は青海省南部の青蔵高原（チベット高原）奥地に源流を持ち、次第に勢いを増して海へと流れ込んでいく。こここそが、「中華の給水塔」と称される「三江源」（長江、黄河、瀾滄江の源流域）である。

2021年6月、習近平総書記は青海省を視察した際、青海省の生態環境をしっかりと保護することは「国之大者」（党と国家の前途命運、中華民族の偉大な復興、人民の幸福と安寧、社会の長期的安定等に関わる、国家にとって大事なもの）であると強調。「豊かな自然は金銀同様の価値がある」との理念を堅固に確立し、青蔵高原を中心とする「地球の第三極」の環境をしっかりと保護する必要があるとした。

長年の試行と建設の実践を経て、三江源国家公園は、この清らかな大地をしっかりと守ることを前提に、生態系保護、グリーン発展、民生改善の三者の有機的統一を実現した。現在の三江源地域は、自然が美しく、様々な生物が繁栄し、人々が安穏な暮らしを営んでいる。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月26日