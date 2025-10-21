【数字で見る】1-9月の中国経済、安定の中で成長

国家統計局が20日に発表した最新のデータによると、今年第1-3四半期（1-9月）には、中国の国内総生産（GDP）が101兆5036億元（1元は約21.2円）に上り、不変価格で計算すると前年同期比5.2％増だった。複数の主要指標から、国民経済は圧力に耐えながら安定の中で成長する発展の流れが持続し、生産と供給が安定的に増加し、雇用と物価は全体として安定し、新たな原動力が着実に成長し、民生保障は力強く効果的に行われ、経済運営は強い回復力と活力を示している。

（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月21日