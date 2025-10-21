【数字で見る】1-9月の中国経済、安定の中で成長
人民網日本語版 2025年10月21日16:23
国家統計局が20日に発表した最新のデータによると、今年第1-3四半期（1-9月）には、中国の国内総生産（GDP）が101兆5036億元（1元は約21.2円）に上り、不変価格で計算すると前年同期比5.2％増だった。複数の主要指標から、国民経済は圧力に耐えながら安定の中で成長する発展の流れが持続し、生産と供給が安定的に増加し、雇用と物価は全体として安定し、新たな原動力が着実に成長し、民生保障は力強く効果的に行われ、経済運営は強い回復力と活力を示している。
（編集KS）
「人民網日本語版」2025年10月21日
注目フォトニュース
関連記事
- 第14次五カ年計画期間の人々を奮い立たせるデータ
- 約140兆元到達の見込み 中国の経済規模が新たな大台を次々突破へ
- 開かれた中国、機会を共有
- 人民日報が権威ある論説記事を連続掲載、中国の経済政策のメッセージ伝える
- ＜企画＞2025年1-8月の経済情勢に関するデータを発表 中国
- 商務部「中国がWTO交渉で新たな特別かつ異なる待遇を求めないのは、発展途上大国の責任感示すもの」
- 「エコノミスト」誌の報道受け、外交部が強調「中国は各国と共に高水準の開放の中で機会を共有し発展を図る」
- 世銀報告書「米欧が100年かけて達成した所得増を中国は30年で実現」
- 2025年CIFTIS閉幕、外交部「中国は世界経済に安定性と新たな原動力をもたらす」
- 外交部「中国の貿易の多元化が外部環境の変動による衝撃を効果的に緩和」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn