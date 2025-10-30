外交部「日本が中国と共に中日関係の政治的基礎を維持することを望む」

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は29日の定例記者会見で、中日外相の電話会談に関する質問に次のように答えた。

中国側はすでに今回の電話会談について情報を発表した。日本側が会談の中で、「中国は日本にとって重要な隣国であり、高市早苗首相は日中関係を非常に重視している。日本側は中国とのデカップリングやサプライチェーンの分断を意図したことはない」と表明したことに我々は留意している。

中国側は日本側のこうした姿勢表明を重視している。日本が中日間の4つの基本文書の原則を厳守し、中国と共に中日関係の政治的な基礎をしっかりと維持し、正しい方向に沿った継続的な両国関係の改善と発展を後押しすることを望む。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月30日