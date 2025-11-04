ジャマイカハリケーン被害、習近平国家主席が同国のアレン総督に見舞い電報
人民網日本語版 2025年11月04日14:15
習近平国家主席は3日、ジャマイカがハリケーンにより被害を受けたことを受け、同国のパトリック・アレン総督宛てに見舞い電報を送った。新華社が伝えた。
習主席は「ジャマイカが強烈なハリケーンにより被害を受け、死傷者や甚大な物的被害が出たことを知り、驚いている。中国の政府と国民を謹んで代表し、犠牲者に深い哀悼の意を表し、遺族に心からのお悔みを申し上げ、負傷者、被災地住民に心からのお見舞いの意を表する。中国にとってジャマイカは戦略的パートナーであり、両国民の間には深い友情がある。中国としては、ジャマイカ国民が一日も早く災害に打ち勝ち、故郷を再建できるよう支援していきたい」とした。
李強総理も同日、同国のアンドリュー・ホルネス首相宛てに見舞い電報を送った。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年11月4日
