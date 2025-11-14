過去記事

習近平国家主席、タイのワチラロンコン国王と会談

人民網日本語版　2025年11月14日15:29
習近平国家主席は14日、中国を国賓として訪問したタイのワチラロンコン国王と北京の人民大会堂で会談した。（編集KW）

