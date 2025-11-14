ホーム
新着
経済
社会
政治
カルチャー
科学
写真
動画
中日
企画集
日本CH
過去記事
多言語
中国語
英語
ロシア語
フランス語
スペイン語
アラビア語
韓国語
ドイツ語
ポルトガル語
スワヒリ語
イタリア語
カザフ語
タイ語
マレーシア語
ギリシア語
ベトナム語
ウルドゥー語
ヒンディー語
ホーム
新着
経済
経済関連データ
小都市・大産業
中国経済ウォッチ
経済・産業最前線
丸わかり！中国キーワード
社会
週間時事用語
健康知恵袋
初めての中国
政治
評論
人民日報の主要ニュース
人民日報鍾声国際論評
中国共産党のニュース
人民日報コラム「和音」
外交部の記者会見
カルチャー
マドコレ
ぶらり北京
科学
資源・環境
宇宙開発
中国の最新技術
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
人民網日本語版
>>
政治
習近平国家主席、タイのワチラロンコン国王と会談
人民網日本語版
2025年11月14日15:29
習近平国家主席は14日、中国を国賓として訪問したタイのワチラロンコン国王と北京の人民大会堂で会談した。（編集KW）
「人民網日本語版」2025年11月14日
1
2
3
4
次ページ
注目フォトニュース
【イラストで読み解く】米政府の閉鎖
中共中央が四中全会の精神を「自主的開放の積極的拡大、中国の需要と世界の期待を両立」と説明
大阪万博・中国パビリオンが「タイプA」展示デザイン部門で金賞 外交部がコメント
中国とカナダが外相会談
関連記事
習近平国家主席とコモロのアザリ大統領、両国の国交樹立50周年で祝電を交換
習近平国家主席とフィジーのラランバラヴ大統領、国交樹立50周年で祝電交換
中国サモア国交樹立50周年、両国首脳が祝電交換
習近平総書記が第20回中越両党理論シンポジウムに祝賀メッセージ
習近平国家主席がスペイン国王フェリペ6世と会談
彭麗媛夫人がスペインのレティシア王妃と北京市障害者サービスモデルセンターを見学
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn