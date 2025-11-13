習近平総書記が第20回中越両党理論シンポジウムに祝賀メッセージ

習近平中共中央総書記（国家主席）は12日、第20回中越両党理論シンポジウムに祝賀メッセージを寄せた。新華社が伝えた。

習総書記は「中越両国は良き隣人、良き友人、良き同志、良きパートナーであり、戦略的意義を持つ運命共同体だ。両党は共にマルクス主義を堅持・発展させ、揺るぎなく社会主義の道を歩み、自国において社会主義建設を指導しており、多くの共通または類似の時代的課題を抱えている。両党は国政運営面の経験交流を踏み込んで繰り広げ、自国の国情に合った社会主義現代化の道を共に模索し、手を携えてマルクス主義の自国化と時代化を推進し、世界の社会主義運動の発展を後押しし、新時代における『同志であり兄弟でもある』友情の新たな章を紡ぎ続けている」と指摘。

「中越両党理論シンポジウムは両党間の重要な交流と対話の場であり、友情と相互信頼の強化、思想的共通認識の深化、中越関係の発展促進にプラスとなっている。双方が初心を忘れず、正しい道を守りながら革新を図り、引き続き国政運営面の経験交流と相互参考を強化し、理論研究と学術交流を深く繰り広げ、共産党による執政の法則、社会主義建設の法則、人類社会の発展の法則に対する認識を共に深め、両国それぞれの社会主義事業と中越運命共同体の構築を理論面から支え、人類の平和と発展という崇高な事業にしかるべき貢献を果たすことを希望する」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月13日