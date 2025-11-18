今後の中日関係について中国外交部「日本は誤った発言を撤回しなければならない」

中国はこのところ、高市早苗首相の台湾関連の誤った発言に対する批判を集中的に行っており、中日関係が近年で最も冷え込んでいるとの見方がある。中日関係の今後の行方について、外交部（外務省）の毛寧報道官が18日、「中日関係が現在の局面になったのは、高市首相が公然と台湾関連の誤った発言を行い、中国の内政に乱暴に干渉し、『一つの中国』原則と中日の四つの政治文書の精神に深刻に背き、中日関係の政治的基礎を損なったことに起因する」と指摘。

そのうえで、「核心的利益を守り、国際正義を守るという中国の立場はいささかも変わっていない。日本は直ちに誤った発言を撤回し、深く反省し、中国国民に対し明確な説明を行わなければならない」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年11月18日