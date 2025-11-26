海南省白沙の有機栽培茶園の茶文化が外国人専門家を魅了

海南省中部に位置する白沙黎（リー）族自治県は、海南の主要茶産地の一つとなっている。現在、県内にある茶園の総面積は 1 万 3600 ムー（約 906 ヘクタール）に達し、そのうち有機栽培茶園は 3584 ムー（約 239ヘクタール）となっており、全省で有機栽培茶の栽培面積が最大の県となっている。人民網が伝えた。

11月22日、白沙の有機栽培茶園を訪れた人民網の取材チームの外国人専門家たちは、茶農の指導のもと、茶葉の摘み方を学び、製茶工房で伝統的な製茶プロセスを没入型で体験しながら、白沙茶文化の奥深い歴史と生き生きとした伝承を感じていた。（編集SC）

「人民網日本語版」2025年11月26日