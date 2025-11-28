＜企画＞2025年1-10月の経済情勢に関するデータを発表　中国

「中国はこのほど、関連データを発表し、2025年1-10月の経済情勢に関して報告した。」

▷消費市場の運営状況

2025年10月には、社会消費財小売総額は前年同期比2.9％増の4兆6291億元に達した。そのうち自動車を除いた社会消費財小売総額は同4.0％増の4兆2036億元。1-10月の社会消費財小売総額は同4.3％増の41兆2169億元。うち自動車を除いた社会消費財小売総額は同4.9％増の37兆2160億元だった。

また、1-10月には、全国のネット小売額が同9.6％増の12兆7916億元になった。

▷対外貿易の状況

1-10月における物品貿易の輸出入総額は前年同期比3.6％増の37兆3100億元となった。

内訳を見ると、輸出額が同6.2％増の22兆1200億元で、輸入額は前年比横ばいの15兆1900億元だった。

▷外資導入の状況

1-10月に全国で新たに設立された外資系企業は前年同期比14.7％増の5万3782社となった。実行ベース外資導入額は同10.3％減の6219億3000万元だった。産業別の実行ベース外資導入額を見ると、製造業は1619億1000万元、サービス業は4458億2000万元。ハイテク業は1925億2000万元に上り、そのうち電子商取引サービス業は同173.1％増、医療機器・機械製造業は同41.4％増、航空宇宙機器・設備製造業は同40.6％増となった。投資元別では、アラブ首長国連邦（UAE）の対中投資額が同48.7％増、英国が同17.1％増、スイスが同13.2％増だった（自由貿易港経由の投資データを含む）。

▷対外投資の状況

今年1-10月の全産業対外直接投資は前年同期比7％増の1兆332億3000万元だった。

このうち、中国域内の投資者は世界152ヶ国・地域の9553社に対して非金融分野の直接投資を実施し、累計投資額は同6％増の8726億元となった。

また、「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国での非金融分野の直接投資は同22.3％増の2341億5000万元だった。

対外請負工事については、中国企業の「一帯一路」共同建設国における新規契約額は同24.4％増の1兆3338億1000万元、完成工事高は同9.4％増の8042億4000万元となった。

▷関連データ

■10月のCPI、前年比で上昇に転じ PPIは前月比で年内初の上昇

10月の消費者物価指数（CPI）は前月比、前年比ともに0.2％上昇した。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは前年比で1.2％上昇し、上昇幅は6カ月連続の拡大となった。

工業生産者出荷価格指数（PPI）は前月比では、前月の横ばいから0.1％上昇に転じ、年内初の上昇となった。前年比では2.1％低下したが、下落幅は3カ月連続で縮小した。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年11月28日