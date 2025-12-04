外交部「米国は台湾問題の扱いに慎重を期すべき」
人民網日本語版 2025年12月04日14:39
トランプ米大統領が最近、米台関係の定期的な見直しと、これを深化させる措置の検討を国務省に指示する法案に署名したことについて、外交部（外務省）の林剣報道官は3日の定例記者会見で、「中国は、米国と中国の台湾地区とのいかなる形の公的な交流にも断固として反対する。この立場は一貫した、明確なものだ。台湾問題は中国の核心的利益の中の核心であり、中米関係における第一の越えてはならないレッドラインである。『一つの中国』原則は中米関係の政治的な基礎である。米政府は『外交関係樹立に関する共同コミュニケ』において、『アメリカ合衆国は中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府であることを承認する』『そうした関係の範囲内で、米国国民は台湾の人々と文化、交易、その他の非公式な関係を維持していく』と明確に約した。中国は米国に対し、『一つの中国』原則及び中米の3つの共同コミュニケを的確に厳守し、台湾問題の扱いにおいて慎重にも慎重を期し、米台間の公的な交流を停止し、『台湾独立』分裂勢力にいかなる誤ったシグナルも送らないよう促す」と表明した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月4日
注目フォトニュース
関連記事
- 日本の「台湾地位未定」論は歴史への無知であり現実への誤った判断
- 王毅氏がパウエル英首相補佐官と会談
- 呉江浩駐日大使「『一つの中国』原則と戦後国際秩序を断固として守る」
- 国台弁「『台湾独立』勢力がレッドラインを突破すれば必ず正面から痛撃を加える」
- 日中議連、経団連が訪中意向伝達 外交部「日本国内での積極的な役割発揮を望む」
- 外交学院が学術シンポジウム開催 高市首相の誤った発言と戦後国際秩序に焦点
- 中国の国連大使が国連事務総長に再び書簡 日本の詭弁を厳しく批判
- 国台弁「日本は誤った発言を撤回し、『一つの中国』原則と中国に対する約束を行動で厳守すべき」
- 外交部「誤った発言を撤回するよう日本側に促す」
- 外交部「高市首相の台湾関連発言は『台湾独立』分裂勢力に重大な誤ったシグナルを送る」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn