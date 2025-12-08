日本がいわゆる「レーダー照射」問題を喧伝、中国国防部がコメント
人民網日本語版 2025年12月08日11:34
国防部（省）の張暁剛報道官は7日、日本側による中国の空母「遼寧」編隊の艦載機によるレーダー照射に対する誹謗中傷について記者の質問に答えた。
【張報道官】中国の空母「遼寧」編隊が宮古海峡の東側の海域で遠洋訓練を実施することは、国際法および国際慣行に完全に合致している。ところが日本側は、中国側の活動を悪意をもって追跡・妨害し、複数回にわたり航空機を派遣して中国側が設定し公表した訓練区域に侵入した。さらにその後、中国の正常な行動を逆に非難したのは、まさしく事実をねじ曲げて責任転嫁する行為そのものだ。我々は、日本側が意図的にトラブルを引き起こし、世論をミスリードしていることに強い不満を表明し、断固として反対する。
このところ、日本側は軍事安全の面での挑発行為をエスカレートさせているが、その目的は一体何なのか？それは世界がよく知るところだ。日本側が軍国主義の邪悪な道を再び歩むのであれば、必ず破滅の深淵へと至ることになる。我々は日本側に対し、情勢を正しく認識し、真剣に反省して誤りを正し、いかなる不正な企ても徹底的に放棄し、中国人民および国際社会と対立する側にさらに進むことのないよう強く促す。
「人民網日本語版」2025年12月8日
注目フォトニュース
関連記事
- 小林陽吉氏「高市早苗首相は台湾に関する誤った発言を撤回すべき」
- 日本の学者「高市首相の誤った発言は日本の各業界を危機に陥れる」
- 外交部「高市首相の『立場に変更はない』発言はごまかし、中国はこれを受け入れない」
- 日中議連、経団連が訪中意向伝達 外交部「日本国内での積極的な役割発揮を望む」
- 「釣魚島の帰属」に関し日本が「証拠」示す 中国外交部がコメント
- 中国の国連大使が国連事務総長に再び書簡 日本の詭弁を厳しく批判
- 釣魚島周辺の中国領海に日本漁船が不法侵入 中国海警局が法に基づき排除措置
- 第二次世界大戦に対する姿勢についてドイツがまた日本に手本を示す
- 国台弁「日本は誤った発言を撤回し、『一つの中国』原則と中国に対する約束を行動で厳守すべき」
- 外交部「誤った発言を撤回するよう日本側に促す」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn