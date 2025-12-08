2026年は午年　「馬」モチーフのアクセサリーやマグネットが人気に

午年となる2026年の春節（旧正月、2026年は2月17日）まで、まだ2ヶ月以上あるものの、「世界のスーパーマーケット」と呼ばれる浙江省義烏市ではすでに、「春節ムード」が日に日に高まっている。「福」の字や「対聯」（家の玄関などに貼る縁起の良い対句が書かれた赤い紙）、ランタンといった伝統的な年越し用品がすでに並んでいるほか、クリエイティブな商品もたくさん販売されて人気となっている。世界最大規模の日用雑貨集積地「義烏国際商貿城」の3区にある店舗で、馬の要素が取り入れられた各種「福」の字が人気となり、バイヤーが次々と購入していた。伝統的な「福」の字が書かれた赤い紙がメインとなるものの、同店では「福」の字が立体的にデザインされた商品がたくさん並んでいる。

クリエイティブなデザインの商品が人気となり、同店では今年、例年よりも売れ行きが伸びている。

「義烏国際商貿城」に店を構える秦彩艶さんは、「追加注文が例年の2倍以上に達しており、追加量は例年よりもかなり多い」と話す。

クリエイティブな年越し用品が登場しているほか、ここ数年は、アクセサリー業界を含む各業界でも、「春節ムード」漂う商品を打ち出し、それがトレンドとなっている。例えば、「チャイニーズレッド」をメイン色調とした装飾品店では、各種「馬」シリーズのヘアピンやヘアバンドといった商品が人気となっている。

また、年越し用品の一つとして「マグネット」も若者の間で人気となっている。

こうした商品を仕入れているのは、若者をターゲットとした市場で大成功しているECの業者がほとんどとなっている。

「浙江義烏国際商貿城」に店を構える郭麗霞さんは、「これらの商品は各ECプラットフォームで購入でき、爆発的人気となっている。当社の工場は1日に十数万セット生産できる。1クライアントが数万セット単位で購入していく」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月8日