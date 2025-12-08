外交部「中国への挑発を支持率向上の手段とする行為は極めて危険」
人民網日本語版 2025年12月08日16:32
報道によると、自民党の麻生太郎副総裁は3日、高市早苗首相の台湾関連発言への支持を表明した。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は8日の定例記者会見で、「麻生副総裁の発言は、高市首相及びその背後にある日本の右翼勢力が依然として情勢を誤って判断し、悔い改めようとせず、国内外の批判の声を聞き入れず、他国の内政への干渉や他国への武力による威嚇といった行為を軽く扱い、事実を歪曲し、是非を顧みず、国際法と国際関係の基本準則を尊重せず、衝突と対立を扇動し、戦後の国際秩序を突破し、日本軍国主義を復活させようとしていることを反映している。アジア近隣諸国及び国際社会は引き続き強く警戒すべきだ」とした。
また「中国への挑発を、注目を集めて支持率を上げるための手段とするこの行為は、悪質であり、非常に危険だ。我々は日本側に対し、真摯に反省して過ちを正し、高市首相の誤った発言を撤回するよう促す。これ以上火に油を注ぐべきではなく、誤った道をさらに進むべきではない」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年12月8日
注目フォトニュース
関連記事
- 日本の学者「高市首相の誤った発言は日本の各業界を危機に陥れる」
- 日本がいわゆる「レーダー照射」問題を喧伝、中国国防部がコメント
- 日本がいわゆる「レーダー照射」問題を喧伝、中国外交部がコメント
- 小林陽吉氏「高市早苗首相は台湾に関する誤った発言を撤回すべき」
- 外交部「高市首相の『立場に変更はない』発言はごまかし、中国はこれを受け入れない」
- 高市早苗首相のごまかしは通用しない
- 中国海軍報道官「日本側の喧伝は事実と異なる」、中傷の即時停止を要求
- 【イラストで読み解く】台湾問題で悪質な発言をした高市首相と同調する頼清徳氏
- 第二次世界大戦に対する姿勢についてドイツがまた日本に手本を示す
- 自衛隊機が中国海軍の訓練を妨害、呉江浩駐日大使が厳正な申し入れ
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn