高市早苗首相のごまかしは通用しない

日本の高市早苗首相は3日、参議院会議で、先ごろの台湾関連の誤った発言について、台湾問題における日本側の基本的立場は1972年の「日中共同声明」に記されている通りであり、「この立場に変更はない」と述べた。高市首相はその「立場」の具体的内容を明確にせず、「この立場に変更はない」という言葉でごまかし、その場逃れをしようとしているが、これは到底受け入れられない。新華社が伝えた。

高市首相は先ごろ、国会答弁で挑発的な発言を行い、「台湾有事は日本にとって存立危機事態にあたり得る」と公言し、台湾問題への武力介入の可能性を示唆した。この発言は直ちに中国からの連日にわたる度重なる詰問や、日本国内及び国際社会からの批判を招いた。しかし今日に至るもなお、高市首相は悔い改めようとせず、誤った発言の撤回を拒んでいる。

歴史文書に明確に記されている原則問題について、単に「立場に変更はない」との概念を重ねて表明するだけで、その具体的内容を詳らかにせず、行動面で絶えず一線を越えるのであれば、その「再表明」は空虚な言葉に過ぎず、「一つの中国」という立場を曖昧にし、骨抜きにするものだ。高市首相の一連の説明は、実を避け虚に走るものであり、誤った発言の撤回という中国側の要求を意図的に回避し、自己弁護に終始するものであり、振り返って自省し、過ちを正す誠意や行動は全く見られない。

まず「台湾有事は日本にとって存立危機事態にあたり得る」と公言し、次にいわゆる「台湾地位未定論」の煽動を愚かにも目論むなど、台湾問題において誤った発言を繰り返す高市首相は、すでに中日間の相互信頼を深刻に破壊し、中日関係の政治的な基礎を損ない、国際社会からの信用も失っている。日本側は、そのいわゆる「一貫した立場」を、誠実かつ正確に、完全な形で明らかにすべきである。もし本当に台湾問題における立場に変更がないのであれば、日本政府は「一つの中国」原則を明確に堅持し、中日の四つの政治文書の精神とこれまでの約束を厳守すべきである。

一言触れるだけで済ませ、概念だけを取り上げて実質を回避することで、その場しのぎをしようとする手口は、全く通用しない。もし本当に中日関係の安定維持を望むのなら、日本側はしっかりと反省して過ちを正し、中国に対する政治的約束を実際の行動で形にすべきだ。過ちを押し通して非を悟らず、危険な道を突き進んではならない。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月8日