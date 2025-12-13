揺るぎない証拠！日本731部隊の犯罪を証明する資料を中央公文書館が公開

第12回南京大虐殺犠牲者国家追悼日にあたる2025年12月13日、中央公文書館は日本の731部隊をソ連が尋問した際の機密文書資料を公開した。これらの資料はロシアから中国側に引き渡されたもので、一部の捜査記録は初公開となる。尋問を受けた戦犯は、国際条約違反、細菌戦の準備と実施の罪をすべて認めた。新華社が伝えた。

公開された日本731部隊に関する機密資料（撮影・趙博）。

この資料には、731部隊の隊員に対する尋問記録、731部隊の犯罪調査報告書、ソ連の公式内部通信内容が含まれており、その期間は1939年5月11日から1950年12月25日に及んでいる。

資料はハバロフスク裁判関連文書を主体とし、裁判前、裁判中、裁判後の3つの歴史的段階にわたっており、ソ連のハバロフスク裁判前期における調査・尋問の過程が初めて明らかになった。731部隊の犯罪に関与した者は200人以上に達し、中心となる戦犯と証人に対し重点的に証拠を集め、最終的に戦犯12人に対して公開裁判を行った。

専門家によると、ロシアから引き渡されたこの資料は、中国が保存している731部隊跡地や731部隊犯罪資料と補完し合い、裏付け合い、揺るぎない歴史的証拠によって日本の中国侵略細菌戦犯罪の事実を確定させ、日本の行った細菌戦が組織的かつ計画的であり、トップダウンの体系的な国家犯罪であったことを改めて証明するものだ。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年12月13日