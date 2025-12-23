上海市浦東新区、デジタル海外進出行動計画を開始
人民網日本語版 2025年12月23日13:41
上海市浦東新区デジタル海外進出行動計画（以下、「同計画」）が22日から始まった。浦東新区はデータ要素の市場化配置改革に焦点を当て、データ安全の秩序ある越境流通を促進していく。上海市ひいては中国全土のデジタル経済開放協力の深化、新型データ要素グローバル化配置ルートの模索に向けたモデル・けん引効果を発揮する。新華社が伝えた。
説明によると、同計画は世界の市場に焦点を当て、デジタルをそのけん引力とすることで、産業高度化と技術進歩を促していく。2028年までに浦東新区を、制度連携が円滑で、データ流通が効率的で、サービスシステムが整い、セキュリティ基盤が堅固なデジタル海外進出の最優先拠点、グローバルなデータ要素の越境配置における中核ハブにしていく。
浦東新区データ局の岑煥彩副局長は、「同計画は開放ルール、データ要素、海外進出サービス、新インフラ基盤という4大分野の高度化に取り組み、かつ19項目の具体的措置で企業の海外進出をサポートする」としている。
上海市データ局と浦東新区は同日、「上海市デジタル海外進出サービス拠点」を共同で設立した。陸家嘴デジタル・スマート港を利用し、国内向け産業サービス組織と対外向け専門のサービスプラットフォームとしての機能を統合し、全期間ワンストップ式の海外進出デジタルサービス・サポート体制を形成し、デジタル技術・製品・サービスの世界市場進出を後押しする。（編集YF）
「人民網日本語版」2025年12月23日
注目フォトニュース
関連記事
- ブレイン・マシン・インターフェース、研究段階から臨床応用へ
- 中国の新型スマートウェアラブル製品の総数が18万1000種類を突破
- 中国の有人飛行船と花江峡谷大橋が迫力の共演
- 台風の襲来を受けても高さ600mの広州タワーが安定を保つワケは？
- 中国の先進技術成果500件をアラブ諸国向けに初公開
- 0.1ミリの精度で飛行機の「皮膚」を「ピーリング」する技術とは？
- アジア最大のモーションキャプチャースタジオが稼働開始 捕捉精度は「サブミリ」級
- 中国、新型画像復元大規模モデルを発表 1.7秒で古い写真を8Kレベルの細部まで再現
- 「復興号」新型車両が鉄道技術装備展に登場 試験速度は時速450キロを記録
- 「北京デジタル経済の先導的応用トップ10」が発表 「デジタル中軸線」などが選出
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn