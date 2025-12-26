中央広播電視総台、2025年中国・国際科学技術ニューストップ10を発表

中央広播電視総台（CMG）は24日、中国・国際科学技術ニューストップ10を発表した。中央テレビ網が伝えた。

2025年の中国科学技術ニューストップ10

1.中国が3つの世界レベル科学技術イノベーションセンターを建設

2.国務院が「『AI（人工知能）+』行動の踏み込んだ実施に関する意見」を通達

3.小惑星探査機「天問2号」の打ち上げに成功し、中国が小惑星探査とサンプルリターンミッションを開始

4.核融合装置「人工太陽」が「1億度・1000秒」の記録を樹立

5.中国の大規模言語モデルDeepSeek（ディープシーク）が世界的な注目を集める

6.量子コンピューターのプロトタイプ「祖沖之3号」が世界新記録を樹立

7.中国初の電磁式カタパルト搭載空母「福建」が就役し、中国人民解放軍海軍は3空母時代に突入

8.有人宇宙船「神舟22号」の緊急打ち上げが行われ、史上初の「無人」操作を実施

9.江門ニュートリノ実験室のビッグサイエンス装置が正式に運用開始

10.複数のロボットコンテストが相次いで開催され、中国のエンボディドAI産業が急成長

2025年の国際科学技術ニューストップ10

1.中国が世界再生可能エネルギーの急発展を牽引

2. 哺乳類脳の最も詳細なコネクトームが完成

3.反物質量子ビット初の実証を実施

4. AI仮想細胞が生物研究の新たなパラダイムを開拓

5.中国の核融合分野における国際科学計画が始動

6.重力波信号によりホーキングのブラックホール面積定理を検証

7.世界初の拡張可能な光量子コンピューター・プロトタイプが登場

8.人工的な「形態視覚」の研究により失明患者が視力を取り戻す

9.科学者が大質量ブラックホールの合体現象を観測

10. 2025年世界工学団体連盟（WFEO）総会が2025「上海宣言」を発表

「人民網日本語版」2025年12月26日