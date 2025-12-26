2秒で時速700kmに到達 中国、超電導リニア方式で世界記録を更新
人民網日本語版 2025年12月26日14:11
国防科技大学の磁気浮上チームはこのほど、超電導リニア試験を実施し、2秒以内に1トン級の試験車両を時速700キロメートルまで加速させることに成功した。この試験速度は同種プラットフォームにおける世界記録を更新し、超電導リニア試験として世界最速となった。中央テレビニュースが伝えた。
同大学の磁気浮上チームは10年にわたる研究開発を経て、全長400メートルの磁気浮上試験線において、1トン級荷重で最高時速700キロメートルの試験速度を達成し、かつ安全に停止させることに成功した。
今回の進展により、超高速電磁推進、電動浮上・方向誘導、瞬時大出力エネルギー貯蔵インバーター、高磁場超伝導磁石などの中核技術上の難題が克服された。これは、中国が超電導リニア分野で国際的な先進水準に到達したことを示している。将来の真空チューブ磁気浮上交通の発展に新たな選択肢を提供するとともに、宇宙分野におけるブースター打ち上げや各種試験・テストに新しい方法と手段をもたらしている。その後の技術進化と産業化応用は、中国の航空宇宙および鉄道交通分野の発展に新たな原動力を注ぎ込むことになる。（編集YF）
「人民網日本語版」2025年12月26日
注目フォトニュース
関連記事
- 中越国境に直行する南寧-憑祥高速鉄道が開通・営業スタート
- わずか9分で北京に到着！ 北京地下鉄が河北省に乗り入れ
- 広東省の車で香港特区に乗り入れられる「粤東南下」政策が15日にスタート
- 「哈爾浜ソーセージ」をかざしてバス乗車！？
- 走行中に充電、「グリーン電力」で走るパンタグラフ付き大型トラックが鉄道博覧会に登場
- 広州白雲空港が中国初の滑走路が5本ある空港に 大湾区の世界レベルの空港群建設が加速
- 宅配便がわずか72時間で広東から西蔵に到着
- 国慶節連休初日 中国国内の交通機関利用者延べ3億3千万人超
- 毎日80往復運行で公共交通化 東北の「最も美しい」高速鉄道が10周年
- 港珠澳大橋の2018年開通からの延べ利用者数が9000万人を突破
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn