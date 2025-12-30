AIロボットが「音楽指揮者」に変身　2026江西新年コンサートに登場

2026江西新年コンサートが12月28日、江西芸術センター大劇院で上演された。コンサートの冒頭では、AIロボット「智音」が「音楽指揮者」として登場し、中央音楽学院のAI（人工知能）作曲システムによって制作された2曲の「AIオリジナル」作品を披露し、観客に未来感あふれる視覚と聴覚が融合した音楽体験をもたらした。人民網が伝えた。

古箏協奏曲「繁星散落的夜晚（星々が散らばる夜）」は、公演全体を最初のクライマックスへと導いた。AIのリアルタイム生成技術は、幻想的な音楽の旋律を生み出すだけでなく、舞台上のSF感あふれる光と映像表現を同時に駆動し、1000年の歴史を持つ民族音楽が、デジタル技術の力を得て、かつてない生命力を放った。

コンサート全体を通じ、AI作曲からインテリジェント指揮、リアルタイム生成、インタラクティブなビジュアル表現に至るまで、一連の最先端技術が幅広く活用された。これらは観客に没入型の美的体験をもたらすと同時に、伝統芸術のデジタルトランスフォーメーションに向けた参考モデルとなっている。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年12月30日