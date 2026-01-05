スマホよりも安い家庭用ロボット誕生　安くできる理由は？

資料写真（写真提供・越疆科技）

「犬の散歩をサポートすることもできれば、犬になって散歩することもできる。ユーザーが求める情緒的価値に可能な限り応えていく」。深セン越疆科技股份有限公司の謝凱旋マーケットディレクターは、同社が開発した家庭用ロボット犬「Rover X1」についてこのように説明した。

産業ロボットメーカー「協働ロボットの筆頭銘柄」と呼ばれる越疆科技は先ごろ、世界初の家庭向けスマート四足歩行ロボット「Rover X1」を発売。価格は7499元（約16万8000円、1元は約22.5円）となっている。

同社の展示ホールの入り口では、全長82センチメートル、幅48センチメートル、高さ18センチメートルの白黒の四足歩行ロボットがゆったりと歩き回っている。

謝さんは、「このロボットに向かってピースサインをすると、こちらを認識して、どこへ行くにもついてくるようになる。この四足歩行ロボットが果たす最も重要な役割は暮らしの中の小さなサポーターだ。人の顔を認識し、手振りでコントロールすることができ、ユーザーを認識すると自動的に後を追うようになる。ユーザーは街をぶらぶらしたりキャンプに出かけたりする時に荷物を上に載せておくことができるし、手で引っ張る必要もない」と説明した。

また謝氏は、「四足歩行ロボット『Rover X1』は、物を持ってきたり宅配便を受け取ったりなどの日常的な動作を行うことができ、カメラの雲台パーツを搭載すれば、簡単な操作でフォロー撮影ができ、屋外でのランニングの様子を記録したいというニーズにも対応可能」と説明した。

情緒面でのサポートについては、「『Rover X1』は主体的に人と双方向のやりとりができる」と謝氏は説明する。例えば、小さな子どものいる家庭なら『iPad（アイパッド）』をパーツとして連携させると、外にいる親がビデオ通話機能を立ち上げた時、Rover X1は子どもの側まで移動して、親と子どもが直接対話できるようにする。また、知識教育を提供する機能やペットの犬のように寄り添う機能もあるという。

謝氏はさらに、「女性が夜にランニングをすると安全面の心配があるが、このロボットがいれば後ろをついて行ってライトで照らすことができるし、危険に遭遇してユーザーが指示を出せば自動アラームを発動することもできる」と説明する。

また、セキュリティ保障は四足歩行ロボットにとって最も基本的な機能だ。越疆科技の周源・製品マネージャーは、「『Rover X1』は機能を拡張してセンサーを搭載すれば、煙や火などの危険な状況を検知することもでき、異常を検知すればリアルタイムでユーザーのスマートフォンにフィードバックを送る。別荘や留守宅などでは、不法侵入がないか監視することができる」と説明した。

現在、同社が打ち出した家庭用四足歩行ロボットの予約注文数は5000台に達するという。

この家庭用四足歩行ロボットのスタンダードモデルは現在、価格が7499元まで下がっており、体積も産業用ロボット製品に比べて約半分になった。

同社は家庭シーンへの進出について、「これまでロボットは産業や商業、教育の場面で大きな発展を遂げてきた。人工知能（AI）の発展に伴い、当社はその流れに乗ってAI能力をロボットに組み込みたいと考えた」と述べた。

周氏は、「エンボディドAIの時代にあって、当社はロボットが一般家庭に浸透することを目指している。消費レベルに達するには、価格をできるだけ引き下げて、一般家庭でも買えるようにする必要がある」と話す。

「Rover X1」が低価格を実現できた理由について謝氏は、「当社に産業用ロボットの大規模生産能力があり、この能力を四足歩行ロボットに応用することができたこそ、低価格を実現できた。四足歩行ロボット製品の開発周期はわずか半年ほどだった。これを可能にした主な原因は、産業用ロボットが工場シーンの中で信頼性と耐久性の検証を重ねてきたことにある。元々蓄積されてきた視覚識別（VI）、移動制御、モータードライバーなどの工程の能力を家庭用ロボットの生産に応用することが可能だった」と説明する。

謝氏によると、「エンボディドAIの未来は、先端技術を大規模な生産力に転換することのできる企業の手の中にある。越疆科技は今後、成熟した協働ロボット事業によって産業の土台をしっかりと固めると同時に、先見性のある事業展開によってエンボディドAIロボットと人型ロボットの大量生産を実現するという独自の発展ルートをたどっていく」という。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月5日