米ミサイル駆逐艦などの台湾海峡通過を受け東部戦区報道官が談話発表

中国人民解放軍東部戦区の徐承華報道官は17日、「米ミサイル駆逐艦『ジョン・フィン』と海洋調査船『シアーズ』が16日から17日にかけて、台湾海峡を通過した。東部戦区は海空兵力を派遣して米艦の航行の全行程を追跡・監視し、効果的に対処した。戦区部隊は常に高度の警戒を維持し、国家の主権と安全及び地域の平和と安定を断固として守る」と表明した。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年1月19日