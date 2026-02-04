「福州の物語」を伝えるショート動画を募集中

福建省福州市文化・観光局と人民網は、今日から3月5日まで、「FU-STYLEの春節を祝う」をテーマにした文化・観光ショート動画作品の募集を共同で行い、福州と「縁」のあるすべての外国人の参加を歓迎している。人民網が伝えた。

福州市に住み、現地の暮らしに溶け込んでいる外国人や、同市の自然の美しさを聞きつけて訪れた外国人観光客、以前に同市に来たことや住んでいたことがあり、楽しい思い出がある外国人、福州市に是非行きたいと考えている外国人観光客など、誰でも創意あふれる「福州の物語」を伝えるショート動画作品を制作して、自分の目に映った「福州の物語」を語ることができる。

福州では、歴史ある街並み広がる「三坊七巷」に行って、歴史の趣と重みを感じることもできれば、煙台山を散歩して、中国と西洋の文化が混ざり合う都市の風景を楽しむこともできる。また、夜に閩江に行くと、美しい夜景を見ながら、福州の温かみを感じることもできる。さらにランタンを鑑賞し、地方劇・閩劇を鑑賞し、春節(旧正月、今年は2月17日)ムード漂うマーケットをそぞろ歩きして、福州ならではの賑やかな春節祝賀ムードを没入体験することもできる。こうした福州のあらゆる景色には、カメラで記録し、シェアする価値がある。

応募方法は簡単で、微博(ウェイボー)やショート動画共有アプリ「抖音（中国版TikTok）」、ソーシャルコマースプラットフォーム「小紅書」において、「老外尋福記」や「来福州過福年」といったキーワードにハッシュタグを付けて投稿するだけだ。もちろん、海外のソーシャルメディアのアカウントで、自分と福州の物語を投稿し、動画をメールアドレスrmwfjnews@163.comまで送ることもできる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年2月4日